LPI-NDH: Radlader ausgebrannt

Sondershausen (ots) - Donnerstagabend gipfelte in der Ferdinand-Schlufter-Straße eine Zwistigkeit zur Parksituation zwischen zwei Fahrzeugführern in einen handfesten Streit. Eine der Streitparteien schlug in der weiteren Folge den Kontrahenten in Richtung des Gesichts und traf diesen auch. Weiterhin drohte der Täter dem Gegenüber weitere strafbare Handlungen an. Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ...

