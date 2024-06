Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umzug der anderen Art

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstag beabsichtigte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Am Tischplatt seinen Umzug durchzuführen. Der 34-Jährige, der gegenwärtig noch im vierten Obergeschoss wohnt, sparte sowohl an Umzugshelfern, wie auch an einer entsprechenden Firma und beförderte seine Möbel aus dem Fenster. Diese trafen auf dem Boden auf und wurden zu Sperrmüll. Jedoch war der Landebereich des Mobiliars unweit eines Kinderspielplatzes. Anwohner forderten den Mann vergebens auf seine Umzugstätigkeit einzustellen und verständigten die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser unterbanden das Geschehen vor Ort.

