Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizei-präsidiums Konstanz - 20-Jähriger nach räuberischer Erpressung festgenommen (01.01.2024)

Schramberg (ots)

Nach einer räuberischen Erpressung in einer Flüchtlingsunterkunft in Schramberg hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein 26-Jähriger Bewohner hatte die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass ein unbekannter Mann ihm mit einem Messerstich am Bein verletzt, ihn weiter bedroht und Geld von ihm gefordert habe. Nachdem der Geschädigte seinen Geldbeutel dem Erpresser aus-gehändigt hatte, entnahm dieser das darin befindliche Bargeld und drohte ihm mit dem Tode, wenn der 26-Jährige sein Zimmer verlassen oder Hilfe holen würde. Erst Stun-den später verständigte der Verletzte die Polizei. Nach Umstellung des Gebäudes nahm die Polizei einen nicht in dem Haus untergebrachten 20-jährigen Mann fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 20-Jährigen beantragt.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Frank Grundke, Telefon 0741 243-0

Polizeipräsidium Konstanz, Kriminalhauptkommissarin Tatjana Deggelmann, Telefon 07531 995-1010

