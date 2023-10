Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Reisende geschlagen und Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Am Sonntag (29.10), kam es am Offenburger Bahnhof zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zunächst wurde die Bundespolizei durch eine Reisende in einem Regionalzug,auf der Fahrt nach Offenburg, darüber informiert, dass sie von einem Mann im Zug geschlagen worden sei. Zuvor habe sie versehentlich die Begleiterin des Mannes mit der Armlehne des Sitzes gestoßen, diese blieb hierbei unverletzt. Beim Halt des Zuges im Bahnhof in Offenburg wurde der 44-jährige deutsche Staatsangehörige und seine Begleitung angetroffen und polizeilich kontrolliert. Der Mann gab an, eine Waffe, in seiner Jackentasche dabei zu haben. Für den Besitz der Waffe legte er den Beamten seinen Waffenschein vor. Als der Mann sich von den Beamten wegdrehte und unvermittelt in seine Jackentasche griff, wurde er von den Beamten zu Boden gebracht und mit den Handfesseln geschlossen. Dabei widersetzte er sich der Maßnahme durch Sperren und Winden des Körpers. Bei der Durchsuchung wurde die Waffe griffbereit in der Innentasche der Jacke aufgefunden. Die Waffe war zu dem Zeitpunkt entladen und ohne Magazin. Das Magazin mit wurde durch die Begleiterin mitgeführt. Die Waffe sowie das Magazin mit den Patronen wurden sichergestellt.

