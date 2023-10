Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame deutsch-französische Streife stellt Missbrauch von Ausweispapieren fest

Kehl (ots)

Eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und französischer Grenzpolizei hat am 28. Oktober einen Ausweismissbrauch festgestellt. Ein 25-jähriger Mann aus Syrien legte bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses, aus Straßburg, zunächst einen französischen Reisepass vor. Eine Überprüfung des Dokumentes in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisepass zur Sicherstellung nach einem Diebstahl ausgeschrieben ist. Auf Nachfrage gab der Mann an, syrischer Staatsangehöriger zu sein. Er legte dazu einen syrischen Reisepass vor. Den französischen Reisepass erhielt er durch eine bislang unbekannte dritte Person in Frankreich. Bei der Überprüfung des syrischen Reisepasses wurden Fälschungsmerkmale im Dokument festgestellt. Die beiden Reisepässe wurden sichergestellt. Der Mann äußerte ein Asylbegehren für Deutschland und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe weitergeleitet. Er erhält mehrere Anzeigen unter anderem wegen Missbrauch von Ausweispapieren, Urkundenfälschung und Hehlerei.

