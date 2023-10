BPOLI-OG: Bundespolizisten beleidigt und bedroht

Lahr (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft zerstörte am Bahnhof in Lahr, auf Bahnsteig 1, die Scheibe des Wetterschutzhäuschens . Demnach wurde vermutlich mittels eines Schottersteines eine Scheibe eingeschlagen und weitere Scheiben durch Steinwürfe oder Steinschläge beschädigt. Die Schäden wurden am 28.10.2023 gegen 08 Uhr von einer Streife der Bundespolizei ...

