Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Langenrain, Lkr. Konstanz) Rot/schwarzen VW Golf in der Jörg-Zürn-Straße beschädigt (01.01.2024)

Langenrain (ots)

Rund 2.000 Euro Schaden hat ein unbekannter Täter in der Silvesternacht an einem in der Jörg-Zürn-Straße geparkten Auto verursacht. Der Unbekannte trat mehrfach mutwillig auf den am Fahrbahnrand abgestellten rot/schwarzen VW Golf ein und kratzte zudem die Zahl "2024" in den Lack des Wagens.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell