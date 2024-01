Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte entwenden zwei Roller (29./30.12.2023)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben unbekannte Diebe in der Nordstadt zwei Roller entwendet. In der Capitaine-de-Ligny-Straße stahlen die Täter einen vor der Haustür des Anwesens Nummer 11 abgestellten und mittels Lenkradschloss gesicherten Roller mit dem Versicherungskennzeichen "337 TVZ" und in der Remishofstraße 5 ein vor dem Mehrfamilienhaus abgestelltes Zweirad mit dem Kennzeichen "KN-RX 685".

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Diebe, oder den Verbleib der gestohlenen Roller nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell