POL-GE: Fußballklassiker: Gelsenkirchen freut sich auf das Spiel Spanien gegen Italien

Gelsenkirchen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Gelsenkirchen, des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen und der Bundespolizei

Zweites Gruppenspiel der Fußballeuropameisterschaft wird am Donnerstag angepfiffen

Wenn am Donnerstag, 20. Juni, um 21 Uhr in der Arena auf Schalke das Spiel der spanischen La Furia Roja gegen die italienische Squadra Azzurra angepfiffen wird, steigt ein Fußballklassiker vom Feinsten. "Spanien wurde dreimal Fußballeuropameister und holte einmal den Weltmeistertitel, Italien ist viermaliger Weltmeister und der aktuelle Europameister. In der Arena treten zwei der ganz Großen gegeneinander an. Mehr Los-glück konnten wir für unsere Stadt kaum haben", freut sich Wilhelm Weßels, Leiter EM-Büro der Stadt Gelsenkirchen, auf dieses besondere Spiel.

Auf dem Platz geht es also rund, aber auch auf der Bühne der Fan Zone im Nordsternpark, im Amphitheater und an den Fan Meeting Points in Buer und auf dem Heinrich-König-Platz in der City.

Erstmals öffnet der Fan Meeting Point auf dem Heinrich-König-Platz für die italienischen Fans. Ab 11 Uhr vormittags sorgen DJ Marcus Büchler und Moderator und Live-Act Marco Serra dort für gute Stimmung bei den Tifosi. Nach dem Spiel wird der Heinrich-König-Platz wieder geöffnet sein und wird den Fans als Anlaufstelle zur Verfügung stehen.

Der Sankt-Urbanus-Kirchplatz in Buer ist Fan Meeting Point für die spanischen Fans. DJ und Moderator Frank Nemeth führt durchs Programm. Liveact ist "RUMBACOUSTIC - Und das Publikum spielt mit." Auch der Fan Meeting Point Buer öffnet ab 11 Uhr.

Rund je 10.000 italienische und spanische Fans werden erwartet. Rund 6.000 Tickets haben die spanischen Fans in ihrem Heimatland gekauft. In Italien sind rund 3.500 Karten an die Tifosi verkauft worden. Rund 700 Personen übernachten auf den eigens hergerichteten Pop-Up-Campingplätzen im Revierpark Nienhausen und an der Zeche Ewald am Spieltag.

Wilhelm Weßels war schon beim Gruppenspiel zwischen England und Serbien mit der Sicherheitslage sehr zufrieden und auch für den Fußballklassiker sieht er Gelsenkirchen gut aufgestellt: "Das Einsatzkonzept des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Verkehrsüberwachung der Stadt hat sich bewährt. Auch an diesem Spieltag wird es tagsüber bis spät in die Nacht eine hohe dauerhafte Präsenz im Umfeld der Arena AufSchalke, der Fan Zone, der Fan Meeting Points sowie in den Innenstädten geben. Es werden insgesamt über 140 Einsatzkräfte im Dienst sein", so Weßels. "Als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind die Einsatzkräfte auch Teil der Willkommenskultur in unserer Stadt", betont der Leiter des EM-Büros. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind ebenfalls weiterhin gut vorbereitet. Rund um das erste Gruppenspiel in der Arena hatte es nur acht klei-ne Einsätze gegeben. "Ich hoffe, dass dies auch am zweiten Spieltag so bleiben wird", so Weßels.

Aus polizeilicher Sicht laufen die Vorbereitungen für das nächste Spiel der UEFA EURO 2024TM in der Arena auf Schalke sehr zielführend.

"Unsere Einsatzkräfte sind wieder nicht nur im gesamten Stadtgebiet, sondern natürlich auch am Stadion verstärkt unterwegs, um für die Sicherheit der heimischen und angereisten Gästefans zu sorgen. Wir sind gut aufgestellt und haben uns auf dieses nächste besondere Spiel vorbereitet", so Polizeiführer Peter Both.

Zahlreiche Polizeikräfte sorgen dafür, dass das Aufeinandertreffen verschiedener Fangruppen möglichst reibungslos und störungsfrei abläuft.

"Die Polizei Gelsenkirchen freut sich auf ein spannendes und friedliches Spiel. Mitfeiern und Mitfiebern sind ausdrücklich erwünscht, wir appellieren aber an alle sich an die Spielregeln zu halten", so Both weiter.

Unter dem Strich zufrieden ist auch Jörg Konietzka, Mobilitätskoordinator EURO 2024 Stadt Gelsenkirchen, mit der Umsetzung des Verkehrskonzepts nach dem ersten Gruppenspiel: "Es gab keine größeren Probleme am Hauptbahnhof. Die Bahnsteige waren voll, aber die Fahrgäste konnten im Regelfall mit dem nächsten einfahrenden Zug mitgenommen werden."

Die englischen Fans hatten sich überwiegend Übernachtungsmöglichkeiten in der Rheinschiene gesucht, da die Vorrundenspiele in Köln, Frankfurt und Gelsenkirchen stattfinden. Mit Blick auf das Spiel zwischen Spanien und Italien er-wartet der Mobilitätskoordinator ein anderes An- und Abreiseverhalten der Stadionbesucherinnen und -besucher: "Da diese aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen, entfällt die Ausrichtung auf eine Region, so dass sich die Verkehrsströme besser verteilen werden."

Dennoch wird das Angebot der Ruhrbahn erweitert und optimiert. So werden bei der Abreise sieben aus Essen zur Arena zurückkommende Bahnen der Linie 107 weitere Fahrten in Richtung Essen Hauptbahnhof anbieten. Zusätzlich werden zur Entlastung vier Busse mit den Zielen Essen und Gelsenkirchen-Hauptbahnhof bereitgestellt. "So können wir auch noch über 1 Uhr hinaus Fahrten nach Essen anbieten", erläutert Konietzka.

Auch das Konzept an der Arena wurde aufgrund der gewonnenen Erfahrungen optimiert, da sich große Personenströme zur Haltestelle Willy-Brandt-Allee eingestellt hatten. Eine neu gebaute Bedarfshaltestelle wird genutzt, um die Straßenbahn-Haltestelle komplett von Fahrgästen bei der Abreise frei zu halten. "Hierzu werden 16 Gelenkbusse bereitgestellt, um dort die Fahrgäste einzusammeln. Somit entfallen die Leerfahrten der Straßenbahnen von der Arena zur Willy-Brandt-Allee", so Konietzka über eine weitere Optimierung. Insgesamt werden 58 zusätzliche Bus-se am Spieltag unterwegs sein.

Wer kein Ticket für das Stadion hat und dennoch gerne mit vielen anderen Fußballbegeisterten die Spiele sehen möchte, besucht die große Partyarena in der Fan Zone Nordsternpark mit Platz für 6.000 Gäste. Hier werden alle 51 Spiele übertragen. Am Donnerstag sind es drei Spiele: Slowenien gegen Serbien um 15 Uhr in München, Dänemark gegen England um 18 Uhr in Frankfurt und natürlich Spanien gegen Italien in Gelsenkirchen um 21 Uhr.

Geöffnet werden die Fan Zone und das Amphitheater um 13 Uhr. Auf der Bühne der Fan Zone moderiert Marco Kochbeck. Das Programm startet um 14 Uhr mit dem beliebten GE EM-Talk mit Jörg Seveneik und seinen Gästen, der zwischen den Spielen und in der Halbzeitpause fortgesetzt wird. Gast ist unter anderem Schalke-Finanzvorstand Christina Rühl-Hamers. Gezeigt werden die Spie-le auf insgesamt fünf Leinwänden mit einer Gesamtfläche von knapp 200 Quadratmetern.

Wo die Strykers sind, ist die gute Laune nicht weit. Die junge Partyband mit Gelsenkirchener Wurzeln wird ab 17 Uhr der Fan Zone ordentlich einheizen. Gegen 20 Uhr tritt die Band ein zweites Mal auf.

Im Amphitheater moderieren Dirk Oberschulte-Beckmann und Timo Düngen. Auf der Bühne DJ Flimmy: Er ist seit über 10 Jahren als DJ, Entertainer, Moderator und Bingoleur in der Domstadt unterwegs und vor kurzem nach Klettenberg gezogen.

DATEN und FAKTEN

Spiele

Donnerstag, 20. Juni: Spanien - Italien Mittwoch, 26. Juni: Georgien - Portugal Sonntag, 30. Juni: Achtelfinalspiel Anstoß immer um 21 Uhr; das Achtelfinale um 18 Uhr

Fan Zone

- Geöffnet wird die Fan Zone am Nordsternplatz zwischen dem 14. Juni und 14. Juli an insgesamt 26 Tagen - in der Regel zwei Stunden vor dem ersten Spiel des Tages. Hier werden alle 51 Spiele übertragen. - In der Fan Zone Nordsternpark werden über 200 Stunden Programm geboten. - Auftreten werden in der Fan Zone u.a. Leony (9. Juli), Welshly Arms (6. Juli), Alle Farben (10. Juli), KAMRAD (28. Juni), ESC-Starter Isaak (5. Juli), Eko Fresh (12. Juli), You not Us (14. Juli) aber auch lokale Bands wie die FLORIANS (16. Juni). - In der Fan Zone auf dem Nordsternplatz und im Amphitheater ist Platz für jeweils knapp 6.000 Besucherinnen und Besucher. - Gezeigt werden die Spiele auf insgesamt fünf Leinwänden mit einer Gesamtfläche von knapp 200 Quadratmetern. - Die Gesamtkapazität der Fläche liegt bei über 200.000 Besucherinnen und Besucher während der vier Wochen. - Im Amphitheater werden alle Spiele in Gelsenkirchen, die der deutschen Mannschaft sowie die beiden Halbfinals und das Fina-le gezeigt. - Eintritt kostenfrei Fan Meeting Points - Die beiden Fan Meeting Points fassen an Spieltagen zusammen maximal 8.000 Fans - Fan Meeting Point City 5.000 und Fan Meeting Point Buer 3.000 Personen. - Geöffnet werden die Fan Meetings Points an den Gruppen-Spieltagen um 11 Uhr. Ca. 30 Min. vor Anpfiff werden sie geschlossen. Der Fan Meeting Point City öffnet nach den Spielen nochmal von 22:30 bis 1:00 Uhr. - Beim Achtelfinale öffnen die Fan Meeting Points vor dem Spiel bereits um 9 Uhr. Der Fan Meeting City öffnet nach dem Spiel nochmal von 19:30 bis 22:00 Uhr. - An den Tagen, an denen nicht in Gelsenkirchen gespielt wird, fungieren die Fan Meeting Points als Pop-Up-Biergärten und öffnen von 16 bis 22 Uhr. Kapazität: ca. 1.000 - Eintritt kostenfrei

Fan Services

Im Stadtgebiet werden fünf zusätzliche Info Points für Fans, Besucherinnen und Besucher sowie Einwohnerinnen und Einwohner installiert. Hier sind auch die EURO-Guides in englischer Sprache erhältlich, die alle wichtigen Infos rund um den Spieltag enthalten. - Fan Zone - Fan Meeting Point City - Fan Meeting Point Buer - Gelsenkirchen Hauptbahnhof - ZOB/ Buer Rathaus

Auf den Fan Meeting Points werden zusätzlich von den Fanverbanden England, Spanien, Italien und Georgien Fanbotschaften angeboten.

In der Nähe des Hauptbahnhofes bietet die Stadt an den Gelsenkirchener Spieltagen eine kosten-lose Gepäckaufbewahrung an.

Mobilität

- Mit Bussen und Bahnen sollen 25.000 Menschen transportiert werden - die Hälfte der Stadionkapazität. Die Verkehrsbetriebe setzen dazu jeweils 45 Straßenbahnen und über 50 Busse ein, um die Beförderung der Fahrgäste zwischen Arena, Fan Zone, Trabrennbahn und den beiden Innenstädten sicherzustellen. - Alle Besucherinnen und Besucher werden gebeten, nach Möglichkeit mit dem ÖPNV anzureisen und sich im Stadtgebiet zu bewegen. Zusätzlich zu den regulären Linienverkehren sind die Fan Zone, die Fan Meeting Points und an den Spieltagen auch die Arena über zusätzliche Shuttle-Verkehre gut zu erreichen.

Camping

Auf den Campingplätzen am Revierpark Nienhausen und der Zeche Ewald in Herten finden pro Tag bis zu 2.000 Personen und rund 130 Wohnmobile Platz. Das gesamte Rahmenprogramm zur UEFA EURO 2024[TM] unter: uefa-euro2024.gelsenkirchen.de/events

