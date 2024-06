POL-GE: Raub in Supermarkt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug. Am Dienstag, 8. August 2023, kaufte eine 89-Jährige in einem Discounter in Bochum-Wattenscheid ein. Dabei wurde der Bochumerin ihr Portemonnaie entwendet. Darin befand sich unter anderem auch ihre EC-Karte, mit der später an einem Bankautomaten in ...

mehr