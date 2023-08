Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zugfahrt endet im Jugendarrest

Vater kassiert Anzeige

Delmenhorst (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagabend einen per Haftbefehl gesuchten 18-Jährigen festgenommen. Er muss für eine Woche in den Jugendarrest. Obendrein kassierte sein Vater eine Anzeige wegen Vortäuschen einer Straftat.

Der 18-jährige deutsche Staatsangehörige und sein 54-jähriger Vater waren Fahrgäste einer Regionalbahn, auf der Fahrt von Oldenburg nach Bremen, als sie von den Bundespolizisten kontrolliert wurden.

Bei der Überprüfung der Personalien des 18-Jährigen stellten die Beamten fest, dass mit Haftbefehl nach dem jungen Mann gefahndet wurde. Weil er gerichtliche Auflagen nicht erfüllt hatte, war er zu einer Woche Dauerarrest verurteilt worden.

Bei der Durchsuchung des Gepäcks 18-Jährigen wurde zudem noch eine Kleinstmenge an Marihuana gefunden. Zwar versuchte der Vater des jungen Mannes die Schuld auf sich zu nehmen, indem er behauptete, dass die Betäubungsmittel ihm gehören. Der junge Mann gab aber sofort zu, dass es sich um seine Drogen handelte.

Sein unbedachter Entschluss seinem Sohn durch eine Lüge zu schützen hat dem 54-Jährigen nichts gebracht, außer das er sich nun wegen Vortäuschen einer Straftat verantworten muss.

Am Ende wurde der 18-jährige Mann in eine Jugendarrestanstalt eingeliefert. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

