POL-WAF: Ahlen. Autofahrer ohne Führerschein - Pkw ohne Versicherungsschutz

Warendorf (ots) - Der am Mittwoch, 29.5.2024, 14.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen schwer verletzte Motorradfahrer verstarb am 5.6.2024 in einem Krankenhaus. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: ...

mehr