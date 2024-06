Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zwei leicht verletzte Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.6.2024, 8.05 Uhr wurden zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Loburg/Lienener Damm in Ostbevern leicht verletzt. Eine 20-Jährige aus Ladbergen bog mit ihrem Pkw von der Straße Loburg auf die K 34 ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 56-Jährigen, der die K 34 in Richtung Kattenvenne befuhr. Der Münsteraner versuchte noch auszuweichen, war jedoch erfolglos. Sein Auto rutschte in den Graben, so dass das Erdreich durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt wurden. Darüber wurde die untere Wasserbehörde informiert. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser. Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell