POL-DH: --- Diepholz, Polizisten verletzt und Streifenwagen beschädigt - Syke, 13-Jähriger verunfallt mit Pkw

Diepholz, Polizisten verletzt und Streifenwagen beschädigt - Syke, 13-Jähriger verunfallt mit Pkw

Sulingen - Verkehrsunfall an Kreuzung

Am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Lange Straße / Hohe Straße ein Radfahrer und eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Die 61-jährige Pkw-Fahrerin hielt an der Kreuzung, als der 16-jährige Radfahrer gegen ihre Fahrertür fuhr. Sowohl der Radfahrer als auch die Pkw-Fahrerin verletzten sich leicht. Der Schaden beträgt ca. 3200 Euro.

Diepholz - Polizisten verletzt und Streifenwagen beschädigt

Ein 26-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr am Bahnhofsvorplatz Polizisten beleidigt und beschimpft. Anschließend beschädigte er einen Streifenwagen und verletzte dabei auch einen Polizeibeamten. Der 26-Jährige war der Polizei als hilflose Person gemeldet worden. Da er aber wohl auf erschien, wollte die Polizeistreife den Bahnhofsvorplatz wieder verlassen. Dazu kamen sie aber nicht, denn der 26-Jährige beschimpfte und beleidigte die Beamten. Anschließend schlug er erst gegen den Streifenwagen, um dann die Seitenscheibe der Fahrertür zu zerstören. Die Glassplitter verletzten den Fahrer. Auch der 26-Jährige wurde bei der Aktion leicht an der Hand verletzt. Beim Transport zum Krankenhaus leistete der 26-Jährige Widerstand und musste fixiert werden. Auch im Krankenhaus musste er von mehreren Beamten festgehalten werden, um behandelt zu werden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung und seines Zustandes wurde er 26-Jährige ins Krankenhaus Bassum eingewiesen.

Syke - 13-Jähriger mit Pkw verunfallt

Ein 13-Jähriger ist am Dienstagmorgen gegen 05.10 Uhr an der Kreuzung Grenzstraße / Bremer Straße mit einem Pkw gegen einen Lkw gefahren und hatte dann versucht zu flüchten. Der 13-Jährige war als Fahrer des Pkw von der Grenzstraße auf die Bremer Straße eingebogen, aber aufgrund seiner Geschwindigkeit mit einem Lkw kollidiert. Als er anschließend flüchten wollte, haben Zeugen ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Verletzt wurde bei der Kollision niemand, an Lkw und Pkw entstand Sachschaden. Wie der 13-Jährige an den Pkw-Schlüssel gekommen ist, muss noch geklärt werden. Die Polizei hat den 13-Jährigen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Twistringen - Pedelec Diebstahl

Bereits am Samstag letzter Woche haben Unbekannte ein Pedelec der Marke Velo de Ville im Wert von ca.2000 Euro entwendet. Das Rad stand zwischen 19.15 Uhr und 21.00 Uhr verschlossen an einem Restaurant in der Kirchstraße. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 9710570, entgegen.

Stuhr - Diebstahl Kompletträder

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte von einem Pkw Mercedes alle vier Räder abmontiert und entwendet. Den in der Schwäbisch-Hall-Straße geparkten Pkw stellten die Unbekannten auf Pflastersteine und Bücher und nahmen die Räder mit. Der Schaden beträgt ca. 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall an Kreuzung

Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin wollte am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr die Zollstraße an der Kreuzung Am Fuchsberg kreuzen. Sie übersah dabei den vorfahrtberechtigten Pkw eines 37-jährigen Fahrers und beide Pkw kollidierten. Verletzt wurde niemand, aber beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 6000 Euro.

