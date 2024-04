Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angriff auf Rettungskräfte - 55-Jähriger in JVA überstellt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am 16. April 2024 erlitt ein 55 Jahre alter Mann einen medizinischen Notfall, weshalb Rettungskräfte zum Einsatz kamen. Bei Eintreffen der Rettungssanitäter kam es jedoch aus bislang ungeklärtem Grund zu einem plötzlichen Angriff durch den 55-Jährigen. Die Rettungskräfte brachten sich sofort in Sicherheit, sie blieben unverletzt. Der 55-Jährige konnte wenig später durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf mehrere berauschende Mittel. Außerdem wurden bei ihm nicht geringe Mengen an Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Der Mann wurde am 17. April einer in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

