Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Leerstehendes Haus am Wohldorfer Wald steht in Flammen

Hamburg (ots)

Wohldorf-Ohlstedt, Feuer zwei Löschzüge, 17.01.2024, 23:17 Uhr, Krempenhege.

Am späten Mittwochabend wurde die Feuerwehr Hamburg in die Straße Krempenhege, im Stadtteil Wohldorf-Ohlstedt alarmiert. Der Anrufer meldete ein Feuer im Dachbereich eines Einfamilienhauses. Durch den ersteintreffenden Einsatzleiter wurde das Alarmstichwort auf Feuer zwei Löschzüge erhöht. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuer- und Rettungswache Sasel sowie der Freiwilligen Feuerwehr Ohlstedt brannte der Dachstuhl des Gebäudes auf einer Fläche von ca. 150 Quadratmetern in voller Ausdehnung.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Brandbekämpfung mit mehreren Löschrohren im Innen- und Außenangriff ein. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass ein großer Teil des Dachstuhls zerstört wurde. Bei den Arbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Durch die vorherrschende Glätte wurde die Stadtreinigung zum Abstreuen der Einsatzstelle angefordert. Da sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Haus aufhielten, musste niemand gerettet werden.

Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg mit 80 Einsatzkräften der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell