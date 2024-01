Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen/ Bad Iburg: Feuerteufel im Südkreis unterwegs- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Sonntagnacht trieben Feuerteufel ihr Unwesen im Südkreis. Zunächst geriet gegen 00.00 Uhr ein Müllcontainer in der Sebastian-Kneipp-Allee in Bad Iburg ins Visier der Unbekannten. Der Müllbehälter wurde in Brand gesteckt und musste durch die Stadtfeuerwehr Bad Iburg gelöscht werden. Durch das Feuer ist ein Schaden an einer angrenzenden Garagenwand und einem Holzzaun entstanden. Gegen 02.00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hasbergen alarmiert und musste zwei Müllcontainer eines Discounters in der Tecklenburger Straße in Hasbergen löschen. Beide Container wurden in Vollbrand gesteckt und sind vollständig zerstört. Glücklicherweise entstand kein weiterer Gebäudeschaden. Gegen 03.00 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Hasbergen ein erneutes Mal ausrücken und mehrere brennende Mülltonnen die in der Kolpingstraße, in einem nach oben hin offenen Verschlag untergestellt waren, löschen. Die Täter hatten womöglich einen brennbaren Gegenstand in den Verschlag geworfen und damit die Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Diese melden sich bitte unter 05401/83160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell