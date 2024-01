Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Einbruch in Firma

Von Dienstag auf Mittwoch machten Unbekannte Beute in Merklingen

Ulm (ots)

In der Nacht auf Mittwoch waren Unbekannte in der Gottlieb-Daimler-Straße zu Gange. Mithilfe eines unbekannten Gegenstandes brachen sie die Türe eines Containers der dortigen Firma auf. Hieraus wurde der Schlüssel für die Werkstatt entwendet. Die Unbekannten verschafften sich damit Zugang und stahlen Elektrowerkzeuge. Außerdem stellte die Polizei einen geringen Sachschaden an der Containertüre fest.

++++ 0103868 (JS)

