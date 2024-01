Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch verlor ein 45-Jähriger bei Schelklingen die Kontrolle über sein Auto.

Gegen 12.45 Uhr fuhr der Mann mit seinem Pkw auf der Landstraße 240 von Justingen kommend in Richtung Schelklingen. Aufgrund eines entgegenkommenden Lkw lenkte er seinen Ford nach rechts. Hierbei geriet er in den Grünstreifen und kam daraufhin ins Schleudern. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab. Grund waren Schnee und Eis auf der Fahrbahn und dem Grünstreifen und nicht angepasste Geschwindigkeit. Nach etwa 40 Meter kam das Fahrzeug in einem Acker zum Stehen. Vor Ort stellte die Polizei ein beschädigtes Verkehrszeichen und Leitpfosten fest. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug war weiterhin fahrbereit.

