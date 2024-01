Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall im stockenden Verkehr

Am Mittwoch verursachte eine 18-Jährige in Ulm einen Unfall.

Ulm (ots)

Um 6.50 Uhr stockte der Verkehr in der Karlstraße in Richtung Oststadt. Deshalb musste eine 25-Jährige an der Einmündung zur Karl-Schefold-Straße halten. Das erkannte eine nachfolgende 18-Jährige wohl zu spät. Mit ihrem Mazda fuhr sie in das Heck der Suzuki-Fahrerin. Die 25-Jährige erlitt dabei leicht Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Anschließend entfernte sich die Verursacherin mit dem Vorwand, ihren Führerschein zu Hause zu holen. Als die 18-Jährige zusammen mit der 30-jährigen Halterin des Mazda zurückkehrte, war die Polizei bereits vor Ort zur Unfallaufnahme. Wie sich jedoch herausstellte, war die 18-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Die junge Fahrerin erwartet nun eine Anzeige. Auch die Halterin erwartet eine Anzeige wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Den Schaden am Mazda schätzt die Polizei auf 1.500 Euro, den am Suzuki auf 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

