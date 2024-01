Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz/A7 - Mit Sommerreifen in die Leitplanken

Rund 8.000 Euro Schaden und drei Leichtverletzte sind das Ergebnis eines Unfalles am Mittwoch bei Heidenheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer eines Citroen um 6.30 Uhr auf der zweispurigen A7 in Richtung Süden unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Aalen/Oberkochen und Heidenheim, bei km 798,5, geriet das Fahrzeug auf schneeglatter Straße ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß der Citroen in die Leitplanken und wurde wieder abgewiesen. Auf dem linken Fahrstreifen, quer zur Fahrbahn, kam das Fahrzeug zum Stehen. Glücklicherweise erkannten heranfahrende Verkehrsteilnehmer das unbeleuchtete Fahrzeug, so dass es zu keinen Folgeunfällen kam. Der Fahrer und zwei weitere Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine mitfahrende Person kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich das aus Belgien stammenden Fahrzeug auf der Durchreise und hatte noch Sommerreifen aufgezogen. Der Sachschaden am total beschädigten Citroen beträgt rund 8.000 Euro, der an den Schutzplanken mehrere hundert Euro. Die A7 war während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis kurz nach 8 Uhr teilweise gesperrt. Der Verkehr konnte auf dem rechten Fahrstreifen vorbeigeleitet werden. Altersangaben zum Fahrer und den Fahrzeuginsassen liegen derzeit noch nicht vor.

++++0103705(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

