POL Schwaben Nord: Mit Auto überschlagen

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am vergangenen Dienstag (27.06.2023) fand eine Passantin in der Ulmer Straße mehrere Geldscheine auf dem Gehweg. Nachdem sie den rechtmäßigen Eigentümer nicht ausmachen konnte, gab sie das Geld bei der Polizei ab. Die Polizei sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

