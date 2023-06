POL Schwaben Nord: Ehrliche Finderin - Eigentümer gesucht

Augsburg (ots) - Hollenbach - Am 27.06.23, gegen 16.00 Uhr, fand eine Spaziergängerin an einem Waldrand etwa 300 Meter südlich des Sportplatzes (Raiffeisenstraße) ein Rehkitz, welches sich mit den Hinterläufen in einem Drahtzaun verfangen hatte. Das Kitz konnte sich nicht mehr selbst befreien und schrie lautstark. Der von der Polizei verständigte Jagdbeauftragte befand sich zufälligerweise in der Nähe der ...

mehr