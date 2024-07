Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Trampolin und Kleidung in Brand gesetzt, Stuhr - Unter Vorwand Portemonnaie und Schmuck aus Wohnungen entwendet, Weyhe - Diebstahl während Gartenarbeit ---

Diepholz (ots)

Bassum - Unbekannte setzen Trampolin und Bekleidung in Brand

In den frühen Morgenstunden des Dienstages haben Unbekannte für einen Einsatz der Feuerwehr Bassum und der Polizei gesorgt. Ein Trampolin und Bekleidung in der Straße "Graf-Zeppelin-Ring" hatten Feuer gefangen. Die Gegenstände wurden zwischen zwei Wohncontainern gelagert, welche jedoch unbeschädigt blieben. Personen kamen nicht zu schaden. Unbekannt ist der genaue Schadenswert der verbrannten Sachen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stuhr - Diebe entwenden Portemonnaie und Schmuck aus Wohnungen älterer Personen

Unter dem Vorwand Spenden sammeln zu wollen, hat sich am Sonntagmittag in der Straße "Am Rathaus" eine Unbekannte Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame verschafft. Nachdem die Unbekannte jedoch keine Spende erhielt, verließ sie die Wohnung. Anschließend fiel der älteren Dame auf, dass ihr Portemonnaie entwendet wurde. Auch in der "Pablo-Picasso-Straße" wurde das Sammeln von Unterschriften als Vorwand genutzt. Unbekannte verschafften sich so Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame. Während eine Person die Dame ablenkte, erbeutete die Andere Schmuck aus dem Schlafzimmer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Weyhe - Offene Terrassentür durch Dieb genutzt

Am Montagmittag, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr, gelangte eine unbekannte Person durch eine offenstehende Terrassentür in ein Wohnhaus der Bahnhofstraße. Während die Bewohnerin, eine ältere Dame, mit der Gartenarbeit beschäftigt war, begab sich die unbekannte Person in das Schlafzimmer. Hieraus konnte Schmuck und Bargeld erbeutet werden. Danach flüchtete die Person unerkannt. Der Gesamtschaden beträgt 5000 Euro.

