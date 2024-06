Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Föhren (ots)

In den frühen Morgenstunden am 14.06.2024 kam es in Föhren zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Alle Bewohner des Hauses konnten aufgrund eines Rauchmelders frühzeitig gewarnt werden und das Haus rechtzeitig verlassen. Lediglich eine Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf die anderen Wohnungen verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten groben Schätzungen auf ca. 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Föhren, Bekond und Schweich sowie eine Rettungswagenbesatzung aus Trier-Ehrang. Die L47 musste über den Zeitraum der Löscharbeiten voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell