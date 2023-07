POL-EL: Emlichheim - Einbruch in Wohnhaus

Lingen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen sind bislang unbekannte Täter gegen 5 Uhr in das Büro eines Autohauses an der Straße Im Sanfelde in Lingen eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume, entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

