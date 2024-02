Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Müllcontainer in Brand - Zeugensuche

Brüggen-Bracht (ots)

Am Dienstag gegen 20 Uhr hat eine aufmerksame Zeugin bemerkt, dass sich in einem Müllcontainer an der Gesamtschule am Alster Kirchweg in Bracht ein Brand entwickelte.

Die Frau hatte bemerkt, dass aus einem der Müllcontainer, die zur Abfuhr bereitstanden, Rauch aufstieg. Sie hatte sofort die Feuerwehr verständigt, die den Brand löschen konnte, bevor er auf daneben stehende weitere Müllcontainer oder ein Gebäude übergreifen konnte.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen. Wer hat im Bereich des Alster Kirchwegs in Bracht am Dienstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (161)

