POL-VIE: Ist Ihr Kind verletzt? - Wir suchen Zeugen

Viersen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, etwa gegen 06.50 Uhr, brachen zwei Unbekannte in ein Werkstattlager auf der Krefelder Straße in Viersen ein. Sie hebelten das Fenster eines Nebeneinganges auf und gelangten so in die Halle. Nachdem sie das Lager durchsucht hatten, öffneten sie ein Rolltor und flüchteten. Ob die Einbrecher etwas stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf die Tatverdächtigen bitte an das ...

