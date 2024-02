Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Zwei Blutproben und ein sichergestellter Führerschein

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Party-Pärchen ohne Licht auf der Autobahn unterwegs. In der Nacht zu Sonntag fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 03.00 Uhr auf der Autobahn zwischen Niederkrüchten und Elmpt ein Auto auf, das ohne Licht unterwegs war. Auf das Signal "Bitte Folgen" reagierte der oder die Fahrzeugführerin zunächst nicht. Erst, als die Anhalte-Kelle zum Einsatz kam, verlangsamte der Wagen die Fahrt und hielt auf dem Standstreifen an. Das Einsatzteam konnte beobachten, wie offenbar Fahrer und Beifahrer die Plätze tauschten. Nach Ansprache über den Außenlautsprecher folgte der Wagen dem Streifenwagen zur Ausfahrt Elmpt, auf dem McDonald's Parkplatz erfolgte dann die Kontrolle. Am Steuer saß ein 22-jähriger Niederkrüchtener, Beifahrerin war eine 21-Jährige aus Steinhagen. Der Fahrer gab an, von einem Disco-Besuch auf dem Weg nach Hause zu sein. Schnell ergab sich der Verdacht, dass beide unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehen. Zudem gab der 22-Jährige zu, auf der Autobahn mit der 21-Jährigen den Platz getauscht zu haben. Vortests sowohl auf Alkohol- als auch auf Drogenkonsum verliefen dann bei beiden positiv. Weiter ergab die Kontrolle, dass die 21-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Was die junge Frau wohl dabei hatte, war ein Tütchen mit angeblichem Kokain. Dem 22-Jährigen und der 21-Jährigen wurden später auf der Polizeiwache Blutproben entnommen. Den Führerschein des 22-Jährigen stellten die Einsatzkräfte sicher. Sie fertigten entsprechende Anzeigen, die Ermittlungen dauern an. /wg (156)

