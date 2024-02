POL-VIE: Viersen-Hoser: Einbrecher stehlen Bargeld

Viersen-Süchteln (ots) - Am Sonntag gegen 18.20 Uhr befuhr eine 44jährige PKW-Führerin aus Krefeld in Viersen-Süchteln die Tönisvorster Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Tönisvorst-Vorst. An der Kreuzung Tönisvorster Straße/ Mülhausener Straße/ Anrather Straße wollte sie nach links in die Mülhausener Straße abbiegen. Dabei achtete sie ...

mehr