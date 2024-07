Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kirchdorf und Mellinghausen, Diebstähle aus Pkw ---

Diepholz (ots)

Kirchdorf - Diebstahl aus Pkw an der Kirchdorfer Heide

Auf dem Parkplatz der Kirchdorfer Heide, in der Kuppendorfer Straße, schlug ein unbekannter Dieb am Mittwochnachmittag gleich zweimal zu. Zunächst zerstörte er die Seitenscheiben zweier geparkter Pkw und erbeutete hiernach diverse Gegenstände, die durch Spaziergänger im Pkw zurückgelassen wurden. Der Gesamtschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt.

Mellinghausen - Diebstahl aus Pkw am Friedhof

Ein unbekannter Dieb nutzte am Mittwoch, in der Zeit von 16.15 bis 16.45 Uhr, den Friedhofbesuch eines Ehepaares. Der Dieb schlug die Scheibe des, in der Rotdornallee geparkten, Pkws ein. Aus dem Pkw konnte er Geldbörsen samt Inhalt, ein Handy und einen Schlüsselbund erbeuten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 840 Euro geschätzt.

Die Polizei rät dazu, keine Wertgegenstände beim Verlassen des Pkws zurückzulassen.

Mögliche Zeugen für die oben benannten Diebstähle werden gebeten sich bei der Polizei Sulingen unter 04271-9490 zu melden.

