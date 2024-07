Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barrien, Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung - Diepholz, zwei Einfamilienhäuser nach Brand unbewohnbar - Groß Lessen, Sattelzug kollidiert mit Baum ---

Diepholz - Flammen eines brennenden Carports greifen auf Einfamilienhäuser über

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 02:10 Uhr, kam es zu einem Brand in der Robergstraße. Der ersten Meldung zur Folge entfachte der Brand an einem Carport, welches sich mittig zwischen zwei Einfamilienhäusern befand. Nur kurze Zeit später griff das Feuer auf beide Häuser über. Glücklicherweise hatten sich die Bewohner der Häuser rechtzeitig in Sicherheit gebracht, sodass lediglich eine Person leicht durch Funkenflug verletzt wurde. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis zum Mittwochmorgen an. Die beiden Einfamilienhäuser sind nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 800.000 Euro geschätzt. Der Brandort ist durch die Polizei beschlagnahmt. Nun gilt es die Ermittlungen zur Brandursache aufzunehmen.

Lemförde - Unbekannter beschädigt Pkw beim Ein- oder Aussteigen

Am Dienstag kam es in der Bahnhofstraße 6, auf dem Parkplatz einer Hausarztpraxis, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Person hatte in der Zeit von circa 08:20 Uhr bis 10:00 Uhr vermutlich beim Ein-oder Aussteigen einen Schaden an der Fahrertür eines geparkten VW Tiguan hinterlassen und sich dann entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nun laufen die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Lemförde bittet mögliche Zeugen sich unter 05443-203440 zu melden.

Groß Lessen - Sattelzug kollidiert mit Baum

Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer war am Dienstag, gegen 12:00 Uhr, auf der B214 unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er mit seinem Sattelzuggespann auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch ein Bergungsunternehmen wurde das im Graben befindliche Gespann geborgen. Die B214 wurde hierfür kurzzeitig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100.00 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Barrien - Zeugenaufruf nach räuberischer Erpressung

Es war Montagabend, gegen 21 Uhr, als ein unbekannter Mann kurz vor Ladenschluss den Netto Markt in der Straße "Handwerkerhof" in Barrien betrat. An der Kasse ließ der Mann zunächst eine Mitarbeiterin mit ihrem eigenen Einkauf vor. Als diese mit dem Zahlen fertig war, zog der Mann eine Schreckschusswaffe und bedrohte damit die Frau sowie den Kassierer. Unter dem Vorhalt der Waffe forderte er auf englischer Sprache die Herausgabe der Tageseinnahmen sowie Geld aus einem Büro. Die beiden Mitarbeiter kamen den Forderungen des Mannes nach und wurden abschließend durch diesen in einem Büro eingesperrt. Erst hier war es der Mitarbeiterin möglich Familienangehörige über die Tat zu informieren, welche letztlich die Polizei alarmierten. Der unbekannte Mann konnte samt 2900 Euro Bargeld flüchten. Die Mitarbeiter kamen mit einem Schrecken davon und blieben glücklicherweise unverletzt. Nun hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach möglichen Zeugen. Gesucht wird ein circa 50 bis 60 Jahre alter Mann von auffällig großer und kräftiger Statur (1,90 m bis 2,00 m) mit geringem Augenbrauenwuchs. Während der Tat soll der Unbekannte eine auffällige Brille mit transparentem Kunststoffgestell, eine schwarze FFP2-Maske und eine schwarze Basecap getragen haben. Weiterhin soll er mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer dunkelblauen Jeans bekleidet gewesen sein. Das erlangte Geld soll er außerdem in einer schwarzen rechteckigen Stofftasche mit kurzem Griff und Reißverschluss verstaut haben. Zudem soll der unbekannte Mann englisch gesprochen haben und vermutlich osteuropäischer Herkunft sein. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen.

