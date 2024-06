Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Unfall im Stadtteil Neckarstadt Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Mittwochmittag um 12:30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer die Bunsenstraße in Fahrtrichtung Dammstraße. An der Kreuzung zur Dammstraße übersah er den vorfahrtsberechtigen 42-jährigen Motorradfahrer. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Motorradfahrer stark abbremsen und kam in der Folge zu Fall. Durch einen Zeugen wurde der 31-Jährige auf den Unfall durch Handzeichen und Aufleuchten der Lichthupe aufmerksam gemacht. Nach einer anschließenden kurzen verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 42-Jährigen und dem 31-Jährigen entfernte sich der Mercedes-Fahrer von der Unfallörtlichkeit. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, insbesondere den Fahrer eines schwarzen Komi-Pkw und jene, die sich an der Bushaltestelle "Marchivum" aufhielten, die das Unfallgeschehen beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 / 3301-0 zu melden.

