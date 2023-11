Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf dem Regionalexpress 19

Kleve - Emmerich - Elten (ots)

Bereits am Sonntag, 26. November 2023 gegen 20 Uhr überprüfte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress 19 von Arnheim nach Oberhausen. Am Haltepunkt Emmerich-Elten wurden auch die Personalien eines 26-jährigen Rumänen in den polizeilichen Datenbänken abgeglichen. Hierbei stellte sich heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft Memmingen mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Der Mann ist im Jahr 2023 durch das Amtsgericht Neu-Ulm wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt worden. Der Gesuchte wurde vor Ort verhaftet und in die Diensträume der Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro nicht bezahlen konnte, ist er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen um 23.24 Uhr zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt Kleve eingeliefert worden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell