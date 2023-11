Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Koffer entwendet - Bundespolizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen - Duisburg - Berlin (ots)

Am Montagnachmittag (27. November) stellte ein Reisender den Verlust seines Handgepäcks fest. Dieser soll zuvor im Duisburger Hauptbahnhof gestohlen worden sein.

Gegen 17:40 Uhr suchte ein 72-Jähriger die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Gelsenkirchen auf. Der ältere Mann gab an, dass ihm zuvor im Duisburger Hauptbahnhof am Bahnsteig der Koffer entwendet worden sei. Der Deutsche habe am Bahnsteig 1/2 knapp 30 Minuten auf seinen Zug gewartet. Als dieser einfuhr, habe er das Fehlen des Handgepäcks festgestellt. Der silberne Koffer habe der Berliner neben sich abgestellt. Eine Nachschau im direkten Umfeld sei erfolglos geblieben. Bei dem Stehlgut handele es sich um Kleidung, eine Gleitsichtbrille, sowie ein hochwertiges Hörgerät und beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Die Einsatzkräfte informierten unmittelbar das Bundespolizeirevier in Duisburg und veranlassten die Auswertung der Videoaufnahmen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu einem oder mehreren Tatverdächtigen machen, die sich am 27. November zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr am Bahnsteig 1/2 des Duisburger Hauptbahnhofs aufhielten?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell