Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 16-Jähriger entwendet Sexutensilien und greift Ladendetektiv an - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Am Montagmittag (27. November) soll ein Jugendlicher Produkte in einem Drogeriemarkt im Dortmunder Hauptbahnhof entwendet haben. Während seins Fluchtversuchs aus dem Geschäft trat er einem Mitarbeiter in den Genitalbereich.

Gegen 14:50 Uhr informierte der Ladendetektiv einer Drogeriefiliale die Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund über einen Ladendiebstahl. Vor Ort gab dieser an, dass er beobachtet habe, wie der 16-Jährige Kondome, Gleitgel und einen Vibrationsring aus dem Regal entnommen und in seiner Jackentasche verstaut habe. Anschließend soll der Junge den Kassenbereich passiert haben, ohne zu bezahlen. Als er daraufhin von dem Ladendetektiv, den Personalräumen der Filiale zugeführt werden sollte, stemmte sich der Deutsche gegen die Laufrichtung und versetzte ihm einen Kniestoß in den Unterleib. Der Minderjährige wurde bis zum Eintreffen der Beamten fixiert.

Die Erziehungsberechtigten des Dortmunders wurden über den Vorfall informiert. Nach dem diese sich damit Einverstanden erklärten, konnte der Jugendliche seinen Heimweg alleine fortsetzen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

