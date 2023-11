Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter schlägt auf 79-Jährigen ein

Hagen - Gevelsberg (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 16. April 2023 in einer S-Bahn einen älteren Mann attackiert hat.

Gegen 15:25 Uhr befand sich der damals 79-Jährige in der S8 (Hagen-Mönchengladbach). Während der Fahrt wurde er von einem Mann zunächst verbal angegangen. Anschließend schlug der Fremde dem Deutschen mit der flachen Hand ins Gesicht. Einen weiteren Schlag konnte er mittels seines Gehstocks abwehren und den Aggressor auf Abstand halten. Als er durch Hilferufe weitere Reisende auf die Situation aufmerksam machte, flüchtete der Unbekannte am Bahnhof Gevelsberg aus dem Zug in unbekannte Richtung.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Wuppertal die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine schwarze Jacke, einen schwarzen Pullover, eine graue Jeans, sowie dunkelrote Turnschuhe. Der Mann soll ca. 180 cm groß und 30 Jahre alt sein.

Die Tat ereignete sich am 16. April 2023, zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr in der S8 zwischen dem Hagener Hauptbahnhof und dem Bahnhof Gevelsberg. Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_46_2023.html

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell