Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 13.07.2024

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall in Bassum OT Apelstedt mit drei verletzten Personen

Am Freitag, den 12.07.2024, gegen 16:52 Uhr, ist es auf der B61 in Bassum Höhe der Ortschaft Apelstedt zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gekommen. Die unter Alkoholeinfluss stehende 57-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw befuhr die B61 in Fahrtrichtung Sulingen. Hierbei kommt die Fahrzeugführerin vermutlich auf Grund ihrer Alkoholisierung auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit dem Pkw eines 55-jährigen Bassumers. Auf Grund der Kollision wird der Pkw des 55-jährigen Bassumers auf ein dahinter befindliches Fahrzeug aufgeschoben. Die Fahrzeugführer aller drei Pkws werden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Bei der Unfallverursacherin wird eine Alkoholisierung von 1,48 Promille festgestellt, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Führerschein der Unfallverursacherin vorläufig entzogen wird.

Kirchdorf - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Freitagmittag, um 13:40 Uhr, kam es im Bereich Kirchdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Weinheim befuhr die B61 hinter einem 33-jährigen Pkw-Fahrer aus Warmsen in Fahrtrichtung Sulingen. Kurz hinter der Ortschaft Kirchdorf setzte der Weinheimer zum Überholen des Pkw an. Aufgrund eines beschilderten Überholverbotes sowie einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h beendete der Motorradfahrer dieses Manöver abrupt, scherte kurz vor dem Pkw ein und reduzierte seine gefahrene Geschwindigkeit. Dadurch musste auch der 33-jährige Warmser seinen Pkw abbremsen. Der nun hinter dem Pkw fahrende 57-jährige Motorradfahrer aus Bückeburg erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Zusammenprall verletzte sich der Bückeburger schwer und wurde einem hiesigen Krankenhaus zugeführt.

