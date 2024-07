Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bruchhausen-Vilsen, Kradfahrerin durch Verkehrsunfall schwer verletzt - Kirchdorf, Zeugenaufruf nach Einbruch in Sattelkammer

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagabend, gegen 19:15 Uhr, beabsichtigt ein 44-Jähriger aus Lembruch mit seinem Chevrolet rückwärts aus einer Parklücke in der Straße Ovelgänne in Diepholz auszuparken. Hierbei übersieht er den auf der Fahrbahn stehenden Audi eines 22-Jährigen aus Stemwede und es kommt zu einem Zusammenstoß der beiden Autos. Im Rahmen der Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer des Chevrolets nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,69 Promille. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Gegen den 44-jährigen Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen.

Kirchdorf - Diebstahl von Reitequipment

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten unbekannte Täter in eine Sattelkammer einer Reitanlage in der Kuppendorfer Straße in Kirchdorf. Dort entwendeten sie diverses Reitequipment. Der Schaden wird auf an die 6.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sulingen unter 04271 9490 zu kontaktieren.

Bruchhausen-Vilsen - Kradfahrerin schwer verletzt

Eine 27-jährige Frau aus Scheeßel wurde am gestrigen Nachmittag, gegen 14:10 Uhr, durch einen Verkehrsunfall auf der Sulinger Straße schwer verletzt. Auf der Fahrt in Richtung Bruchhausen-Vilsen geriet die 27-Jährige, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit einem Verkehrsschild zusammen. Die Frau wurde mit ihren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 5100 Euro beziffert. Für die Unfallaufnahme wurde die Sulinger Straße voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell