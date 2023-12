POL-HI: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bli) - In dem Zeitraum zwischen 29.12.2023, 19.15 Uhr, und 30.12.2023, 17.15 Uhr, ereignete sich ein Wohnungseinbruchdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus in der Hildesheimer Liebigstraße. Nach derzeitigem Sachstand gelangte ein bislang noch unbekannter Täter nach Aufhebeln einer Balkontür in die Wohnung einer 77-jährigen und durchsuchte im Anschluss die Wohnräume. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu ...

