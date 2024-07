POL-DH: Eigentümer von Pedelec gesucht

Diepholz (ots) - Ein Stand-Up Paddler, der auf einem kleinen See am Dirtpark in Dreye unterwegs war, meldet am heutigen Vormittag, gegen 10:27 Uhr, eine männliche Leiche, die in dem See treiben würde. Der männliche Leichnam drohte in Richtung Weser zu treiben, konnte jedoch vorher noch durch eine Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Bremen mit einem Boot geborgen werden. Die Identität des Mannes steht bislang noch nicht ...

