Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Heidenheim an der Brenz (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch einen bislang unbekannten Täter ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22.05.2024) am Bahnhof Heidenheim an der Brenz gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge legte ein bislang unbekannter Täter in der gestrigen Nacht zwei Fahrräder in den Gleisbereich des Heidenheimer Bahnhofs und entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Ein aus Ulm kommender Regionalzug erfasste die im Gleis 1 liegenden Fahrräder kurze Zeit später gegen 00:03 Uhr trotz umgehend eingeleiteter Schnellbremsung, verletzt wurde hierbei augenscheinlich niemand. Auch am Zug selbst entstand ersten Informationen zufolge kein größerer Sachschaden. Die unter dem Zug verkeilten Fahrräder wurden bei der Kollision komplett zerstört und mussten schließlich von den Einsatzkräften geborgen werden. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Fall wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und warnt: Aufgelegte Hindernisse können einen Zug zum Entgleisen bringen oder schwer beschädigen. Durch umherfliegende Gegenstände gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende.

