Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender bespuckt

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 22 Jahre alter Reisender wurde am gestrigen Montag (20.05.2024) gegen 15.15 Uhr von einem 14-Jährigen in einer S-Bahn am Bahnhof Zuffenhausen bespuckt. Zuvor waren der 14 Jahre alte syrische Staatsangehörige und seine drei Begleitern am Kornwestheimer Bahnhof in die S-Bahn der Linie S4 in Richtung Schwabstraße gestiegen und hatten sich zu dem 22-Jährigen und dessen Begleiter gesetzt. Nachdem der spätere Geschädigte bisherigen Informationen zufolge ein auf dem Boden stehendes Getränk umgestoßen mit der Flüssigkeit aber keine Personen getroffen hatte, sollen der Tatverdächtige und seine Begleiter umgehend aggressiv reagiert und im Zug herumgeschrien haben. Beim Ausstieg am Zuffenhausener Bahnhof soll der 14-Jährige den 22-jährigen Reisenden dann angespuckt und hierbei ein Messer in der Hand gehalten haben. Alarmierte Einsatzkräfte konnten alle Beteiligten noch vor Ort feststellen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart ermittelt nun in dem vorliegenden Fall gegen den in Kornwestheim wohnhaften Jugendlichen.

