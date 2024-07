Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Mehrere Verkehrsunfälle im Landkreis Diepholz

Diepholz (ots)

Hemsloh - schwer verletzter Radfahrer

Ein 76-Jähriger aus Barver wurde am Donnerstagabend, gegen 18:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 76-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Rodemühlener Straße in Hemsloh. Direkt hinter diesem fuhr ein 67-Jähriger aus Barver ebenfalls mit seinem Fahrrad. Durch ein plötzliches Wendemanöver des 76-Jährigen konnte der 67-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr diesem mit seinem Fahrrad frontal in die Seite. Durch den Zusammenstoß wurde der 76-Jährige schwer und der 67-Jährige leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14:25 Uhr, befuhr eine 49-jährige aus Diepholz mit ihrem Fahrrad einen Parkplatz eines Supermarktes an der Mollerstraße in Diepholz. Dort fuhr ihr ein männlicher E-Scooter von rechts gegen den Fahrradlenker. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz unter 05441 9710 zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am gestrigen Tag, gegen 14:45 Uhr, fuhr ein 51-Jähriger aus Polen mit seinem Audi auf einen Parkplatz an der Vilser Schulstraße. Dort kollidierte er mit einer der Heckflügeltüren eines Rettungswagens. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer des Audi unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Weyhe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Autofahrerin

Auf der Rieder Straße in Weyhe kam gestern, gegen 16:00 Uhr, eine 28-Jährige aus Weyhe aufgrund eines Insekts im Fahrzeuginneren ihres VWs nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit mehreren Hindernissen und überschlug sich mehrfach. Die 28-Jährige wurde durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Für die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr wurde die Rieder Straße voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell