Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 20.07.2024

Diepholz (ots)

Pressemitteilung aus dem Bereich Syke

Martfeld - Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw Am 19.07.2024 ist es um ca. 16:40 Uhr in Martfeld, Kleinenborstel, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 86-jährigen Pkw-Fahrer und einer 60-jährigen Motorradfahrerin gekommen, bei dem sich die Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt hat. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Motorradfahrerin auf ihrer Kawasaki die Straße Kleinenborstel in Fahrtrichtung Bruchhausen-Vilsen und kam hier in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn, wobei sie seitlich gegen einen entgegenkommenden Mitsubishi geprallt ist. Durch den Sturz erlitt sie multiple Verletzungen und wurde nach Behandlung vor Ort mittels Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 12.500EUR geschätzt.

Twistringen - Diebstahl eines Wohnmobils In der Nacht von Donnerstag, den 18.07.2024, auf Freitag, den 19.07.2024, ist es in Twistringen zur Komplettentwendung eines Wohnmobils der Marke Bürstner gekommen. Das Wohnmobil stand auf einer Rasenfläche vor der Wohnanschrift des Fahrzeughalters und wurde dort auf unbekannte Art und Weise entwendet. Tatrelevante Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242/9690 entgegen.

Pressemitteilung aus dem Bereich Weyhe

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 20-jähriger Stuhrer befuhr mit seinem VW die Bahnhofstraße in Stuhr-Brinkum und bog in die Straße An den Roden ein. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und kam in einer Hecke zum Stehen. Die Polizei traf ihn in der Nähe an. Da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der junge Mann blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest.

Pressemitteilung aus dem Bereich Sulingen

Neuenkirchen - Versuchter Einbruch in Tankstelle Am frühen Freitagmorgen des 19.07.2024, um 03:18 Uhr, begaben sich drei unbekannte maskierte Täter zum Verkaufsraum der Tankstelle in Neuenkirchen an der Bassumer Straße. Dort versuchten sie, die Scheibe der Tür einzuschlagen und in den Verkaufsraum zu gelangen. Dies scheiterte jedoch, sodass die Täter mit einem Opel Astra (Baureihe "G", Limousine, vermutlich grau/silber) flohen. Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Siedenburg - Versuchter Einbruch in die Sporthalle der Grundschule Siedenburg Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Sonntag, den 14.07.2024, bis Donnerstagvormittag des 18.07.2024 die Türscheibe einer Zugangstür zur Sporthalle der Grundschule Siedenburg ein. Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Wagenfeld - Verkehrsunfallflucht mit Boots-Gespann - Zeugenaufruf Am Samstagvormittag des 20.07.2024, um 10:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Sulinger Straße in Wagenfeld. Ein Sulinger Landwirt befuhr die Kreisstraße 42 mit seinem Schlepper und Anbaugerät von Wagenfeld in Richtung Wehrblecker Heide, als ihn ein Pkw-Gespann mit geladenem Sportboot überholte. Der Fahrer des Gespanns scherte beim Überholen jedoch zu früh ein, sodass der Landwirt nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste. Dabei kollidierte sein Anbaugerät mit einem Baum, wobei erheblicher Sachschaden entstand. Der Landwirt blieb glücklicherweise unverletzt. Der Fahrer des Boot-Gespanns setzte seine Fahrt daraufhin unverändert fort und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Das Gespann soll sich aus einer silbernen Mercedes Limousine mit einachsigem Bootstrailer und weiß-blauen Boot zusammensetzen. Der Fahrer des Gespanns sowie mögliche Zeugen des Unfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter 05441/971-0 zu melden.

Pressemitteilung aus dem Bereich Diepholz

Barver - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw Am 19.07.2024, um 14:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Sulinger Straße in Barver. Eine 71-jährige Beteiligte befuhr die B214 mit ihrem Pkw von Diepholz in Richtung Sulingen. Auf Höhe der Einmündung Osterfeld kommt sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidiert mit zwei beteiligten Pkws die aus Richtung Sulingen in Richtung Diepholz unterwegs waren. Beide Fahrzeugführer werden hierbei leichtverletzt. Die Bundesstraße musste aufgrund der Unfallaufnahme und den Maßnahmen der Feuerwehr zeitweise voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell