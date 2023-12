LPI-G: Polizeieinsatz anlässlich mehrerer angemeldeter Versammlungen

Altenburg (ots) - Altenburg: Unbekannte Täter sorgten in den vergangenen Tagen für Sachschaden, so dass nun die Polizei ermittelt. Im Zeitraum vom 07.12.2023 - 08.12.2023 zerstörten die Täter die gläserne Rückwand eines Buswartehäuschens in der Wallstraße (Höhe Citycenter). Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) sucht nun im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zu den Sachbeschädigern geben ...

mehr