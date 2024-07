Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht - Sulingen, Fußgängerin schwer verletzt

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Montag, 15.07.2024 gegen 11:30 Uhr, bis Sonntag, 21.07.2024 gegen 17:10 Uhr, gelangten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Kälberstraße in Stuhr und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Schmuck. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Weyhe unter 0421 80660 zu kontaktieren.

Syke - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Sonntagmorgen, gegen 10:40 Uhr, befährt eine 68-Jährige aus Syke mit ihrem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg an der Barrier Straße in Richtung der Straße Krusenberg in Syke. Eine 62-Jährige, ebenfalls aus Syke, beabsichtigt mit ihrem Renault aus der Straße An der Wassermühle nach rechts in die Barrier Straße einzubiegen. Hierbei übersieht sie die von links kommende Fahrradfahrerin und es kommt zum Zusammenstoß. Die 68-Jährige wird durch den Unfall leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Sulingen - Fußgängerin schwer verletzt

Ebenfalls am Sonntagmorgen, gegen 10:40 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall eine 79-Jährige Fußgängerin aus Sulingen schwer verletzt. Ein 69-Jähriger aus Sulingen befuhr mit seinem Pedelec den gemeinsamen Geh- und Radweg an der Langen Straße in Sulingen in Fahrtrichtung Innenstadt. Diesem kommt eine 79-Jährige Fußgängerin entgegen. Augenscheinlich aufgrund eines Verständigungsproblems kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pedelec-Fahrer blieb unverletzt.

Scholen - Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Am Sonntag, gegen 17:15 Uhr, kam es im Heerweg in Scholen zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Brand. Das Einfamilienhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Der Brandort ist durch die Polizei beschlagnahmt worden. Nun gilt es die Ermittlungen zur Brandursache aufzunehmen.

