POL-PDKO: Erstmeldung - Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschäden nahezu gleichzeitig

Bendorf (ots) - Gleich mehrfaches Pech hatte ein 25-jähriger Fahrschüler bei einer Fahrstunde in Bendorf am vergangenen Dienstag. Nachdem er sich und sein Motorrad in Begleitung seines Fahrlehrers zunächst in einer abgelegenen Seitenstraße "warm" fuhr, führte ihn sein Weg wieder an dem Startpunkt seiner Fahrstunde, einer Lagerhalle der Fahrschule, vorbei. In einer dortigen Rechtskurve fuhr der Fahrschüler, ...

mehr