Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl eines PKW

Bendorf (ots)

In der Nacht, vom 03.06.2024 auf den 04.06.2024, kam es in der Karl-Fries-Straße in Bendorf zu einem PKW Diebstahl.

Es wurde ein roter VW Polo entwendet.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

