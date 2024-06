POL-PDKO: Körperverletzung

Bendorf (ots) - Verkehrsunfallflucht Bendorf, Bahnhofstraße Vermutlich in der Nacht von Freitag, 31.05.24, auf Samstag, 01.06.24, kam es in der Bahnhofstraße in Bendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen PKW in dieser Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er am ...

mehr